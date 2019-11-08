Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendiABD, (DHA) ? ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

08.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:30
Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi

ABD, () ? ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Courtney White adlı ABD'li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi
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