Bebeğin masaj keyfi 6 milyon izlendi
ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
ABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Courtney White adlı ABD'li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------- -Bebeğin ağlaması-Annenin masaj aletini bebeğe göstermesi-Bebeğin başına masaj aletiyle masaj
-Bebeğin tepkisi