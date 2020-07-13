Bebeğin doğum günü, babasının öldüğü gün oldu
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Bebeğin doğum günü, babasının öldüğü gün oldu

Adana'da ilk bebeği dünyaya gelmeden kaybeden baba, hastanede doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürürken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bebeğin doğum günü, babasının öldüğü gün oldu
13.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:06

Adana'da ilk bebeği dünyaya gelmeden kaybeden baba, hastanede doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürürken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye görüntülenirken ölen babanın içinde kıyafet bulunan çantayı bırakmadığı dikkat çekti. Eşi Leyla Kaya, sürücü ev hapsi cezası verilmesine tepki gösterirken, "O nasıl benim kocamı bir ömür boyu mezara gönderdiyse ben de onun bir ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" dedi.

Adana'da otomobil kiralama işi yapan 28 yaşındaki Mustafa Kaya, 2 yıl önce Leyla Kaya ile hayatını birleştirdi. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, anne Leyla Kaya'nın bebeğini hamileliğinin 4. ayında bebeğini düşürmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Anne Leyla Kaya daha sonra ikinci çocuğuna hamile kaldı. Baba Kaya bebeğinin sağ salim dünyaya gelmesi için eşini düzenli olarak kontrole götürdü. Kaya bebeğinin kız olacağını öğrenince de eşiyle kızlarına Azra Nur ismini vermeyi kararlaştırdı.

6 Temmuz günü annenin sancısı başlayınca hastaneye gitti. 7 Temmuz sabahı ise bebeğin sezaryen ile dünyaya getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Leyla Kaya eşi Mustafa Kaya'yı arayarak bebeğine hazırladıkları çantayı kıyafetlerle birlikte getirmesini istedi. Mustafa Kaya bebeğini görme heyecanıyla çantayı hazırlayıp motosiklet ile yola çıktı. Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde ara sokaktan ana caddeye çıkan Kaya'ya Veysel K. yönetimindeki 01 J 0157 plakalı toplu taşıma aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşüp savrulan Kaya'nın bu halde bile bebeğinin çantasını bırakmadığı gözlendi. Bu anlar ise saniye saniye toplu taşıma aracının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"BEBEK DÜNYAYA GELDİ ANNEYE EŞİNİN ÖLDÜĞÜ SÖYLENEMEDİ"

Hastaneye kaldırılan Mustafa Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Azra Nur bebek ise dünyaya geldi. Anne narkozun etkisinden kurtulup kendine geldiğinde ilk önce eşini sordu. Akrabaları eşinin öldüğünü söylemeyerek trafik kazası geçirdiğini ayaklarının kırıldığını söyledi. Kaya, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç kadın ise hastaneden taburcu oldu. Eşini evde görmeyi beklerken genç kadına aile kocasının kaza sonrası öldüğünü söyledi. Genç kadın en mutlu gününde yıkıldı.

"EN BÜYÜK İSTEĞİ BEBEĞİNİ GÖREBİLMEKTİ"

Leyla Kaya eşinin bebeğini görmeyi çok istediğini ancak göremeden hayatını kaybettiğini belirterek, "Eşimi aradım, bebeğin çantasını ve benim kıyafetlerimi getir dedim, 'tamam' dedi telefonu kapattık. Daha sonra eşimi tekrar aradığımda telefona cevap vermedi ulaşamadık. Sonra otobüs çarptığını ve sadece ayaklarının kırıldığını söylediler, öldüğünü bilmiyordum. Ters yönde giden bir otobüsün çarptığını öğrendim. Bebeği görmek istiyordu ama göremedi. Bebeğin ismini de eşim, Azra Nur koymuştu. Azra Nur'u görmeyi çok istiyordu çok merak ediyordu. Bir kere göreyim diyordu, sabaha kadar sancın başladı mı diye soruyordu" diye gözyaşlarına boğuldu.

"ONUN BİR ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE OLMASINA İSTİYORUM"

Kaya, sürücünün ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, "Eşim nasıl bir ömür toprağın içinde kalacaksa onunda bir ömür boyu cezaevinde olmasını istiyorum. Şuan evinde yemeği önünde klimasını açmış çocuklarıyla mutlu, ben onun bir ömür boyu ceza almasını istiyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bir ömür ceza almasını istiyorum çünkü o bebeğimle beni yetim bıraktı. Benim eşim toprak altındaysa o da ömür boyu cezaevinde olsun. Ben, Onun evinde olduğunu bilmiyordum" dedi.

Kazadan sonra gözaltına alınan Veysel K. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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