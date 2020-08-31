Bebeğin bezine de uyuşturucu saklamışlar
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Bebeğin bezine de uyuşturucu saklamışlar

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda evin çeşitli noktalarına ve bebek bezine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

31.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:35

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda evin çeşitli noktalarına ve bebek bezine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Malazgirt Mahallesi'ndeki eve düzenlenen baskında bebeğin sürekli ağladığı ve huzursuz olduğunu fark eden polis ekipleri, altını açtı. Ekipler, bezin içinde 6 "fişek" halinde 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Evde yapılan aramada da 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 18 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 8 tabanca ve 3 pompalı tüfek bulundu.

"Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti" suçundan evdeki 9 kişi gözaltına alındı.

Evde bulunan bebekle 3 yaşındaki çocuk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.

Bebeğin bezine de uyuşturucu saklamışlar

Kaynak: AA

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