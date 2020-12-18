Bebeğin battaniyesine uyuşturucu gizlemişler

Niğde'de bir araçta yapılan aramada, bebeğin sarılı olduğu battaniyeye gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.