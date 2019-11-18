Bebeğin, annesi emzirirken nefessiz kalarak öldüğü iddiası
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Bebeğin, annesi emzirirken nefessiz kalarak öldüğü iddiası

Düzce'de annesi emzirirken nefessiz kalan 9 günlük bebek hayatını kaybetti.

18.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:38
Bebeğin, annesi emzirirken nefessiz kalarak öldüğü iddiası

Düzce'de annesi emzirirken nefessiz kalan 9 günlük bebek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, sabaha karşı 9 günlük bebeği Ayşe Ç'yi emzirirken uyuyakalan annesi, bir süre sonra uyandığında kızının nefes almadığını fark etti.

Kızlarını Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götüren aile, yetkililerden yardım istedi.

Burada yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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