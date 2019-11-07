Bebeğin akciğerine kaçan badem "acil" operasyonla çıkarıldı

07.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:02

Çanakkale'de 1,5 yaşındaki bir bebeğin soluk borusundan geçip akciğerine ulaşan badem, düzenlenen acil operasyonla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde yaşayan bir aile 1,5 yaşlarındaki kız bebeklerine parçalara ayırdıkları bademden yedirdi.

Bir süre badem yiyen bebek daha sonra nefes alamayınca anne ve baba çocuklarını alıp Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirdi.

Burada yapılan incelemede bebeğin soluk borusuna kuru yemiş parçası kaçmış olabileceği düşünülerek "acil" operasyon düzenlenmesine karar verildi.

"Bronkoskopi" yöntemiyle 10 kişilik ekipçe yapılan ve 1 saat süren operasyonda minik bebeğin soluk borusunu aşıp akciğerine ulaşan badem parçası çıkarıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

"3 yaş altındaki bebek ve çocuklara kuru yemiş vermekten kaçınmalıyız"

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Alar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olayın bebeğin badem yerken gerçekleştiğini söyledi.

Bebeğin yediği bademin soluk borusunu aşıp akciğerine ulaştığını anlatan Alar, "Normal şartlarda bu yaştaki bir çocuğa bu tarz malzemelerin verilmemesi lazım. Bu bir hafta içerisinde başımıza gelen ikinci hasta. Bir önceki de 14 aylık bir kız çocuğuydu yine. Havuç vermişler eline. Ağızlarında diş olmasına güvenmemek lazım, bizim en büyük sıkıntımız bu. İşlemi genel anestezi altında yapıyoruz. Sonuç itibari ile çıkarttık. Bir sıkıntı yok şu aşamada." dedi.

Özellikle 3 yaş altı çocuklara kuru yemiş tarzı yiyeceklerin ve ağızdan kolay girebilecek tarzdaki küçük oyuncakların verilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Alar, şöyle devam etti:

"Çocuğun dişleri var diye güvenip sert cisimler havuç, elma gibi verilmemesi lazım. Gözünün önünde olması lazım ailenin. Göz önünden ayırmamak lazım çocukları. Ani morarma, yuttuğu düşünüldüğünde, şüphelenildiğinde beklemeden hekimine başvurmasını öneriyoruz. Çünkü bunlar içeride bekledikçe akciğerde şişiyorlar. Oyuncak parçaları yırtabiliyorlar akciğeri. Geri dönüşümsüz hasarlara sebebiyet veriyorlar. Bu da çocuğun hayatının sonuna kadar sorun yaşamasına sebebiyet veriyor."

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Doktor Öğretim Üyesi Fatih Battal ise bir çocuğun ağzına koyduğu ya da bir başkası tarafından ağzına konulan cismin nefes borusuna kaçmasına "yabancı cisim aspirasyonu" dediklerini hatırlattı.

Yabancı sizim aspirasyonunda çocukların ani nefes darlığı, hırıltı, öksürük duygularını yaşayabileceklerine işaret eden Battal, şunları kaydetti:

"Yabancı cisim aspirasyonundan şüphelenildiği zaman aileler paniğe kapılmadan hemen parmakla müdahale etmeye çalışıyorlar. Parmakla müdahale sırasında bu yabancı cisim akciğerlerin iç kısmına, soluk borusunun daha ileri kısımlarına kaçabilir. Bunu yapmamak gerekiyor. Burada yapılması gereken şey temel yaşam dediğimiz bir destek var. Bu temel yaşam desteğini bilen kişiler tarafından yabancı cismin çıkarılmasına yönelik bazı manevralar var. Yaşına göre değişen. Bu manevraların yapılması lazım. Bu manevraları bilmiyorsa insanlar, en kısa zamanda acil servise hastayı götürmeliler. Acil serviste de gerekli müdahaleler yapılıp, hızlı bir şekilde hastaya gerekli tedaviler uygulanabilir. Burada tabi ameliyatsız, ışıklı cihazlar var. Ameliyatsız bu işlem yapılabilir, gerçekleşebilir."

Kaynak: AA