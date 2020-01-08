Bebeğin ağlamasıyla yanmaktan kurtuldular ama evsiz kaldılar

08.01.2020 08:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:23

DİYARBAKIR'da, yılbaşı gecesi 1 yaşındaki çocuklarının ağlamasıyla uyanıp, evlerinde çıkan yangını fark eden Burhanettin (30) ile Emine Çapan (23) çifti, ölümden döndü. İçerisindeki eşyaların tamamının yandığı kiralık evden ayrılıp, akrabalarının yanına yerleşen Çapan ailesi, yardım bekliyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde oturan ikamet eden Çapan ailesinin kirada oturdukları evde yılbaşı gecesi elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangının meydana geldiği sırada uykuda olan Burhanettin ile Emine Çapan çifti, 1 yaşındaki oğulları Siraç'ın ağlama sesiyle uyandıklarında evlerinin alev aldığını gördü. Çapan ailesi güçlükle evden çıkarken, yangını fark eden komşuları itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evdeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, işsiz olan Burhanettin Çapan ise yetkililer ve hayırseverlerden yardım istedi.

Kaynak: DHA