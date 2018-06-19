Bebeklerinin Adını Belirlemek İçin Oylama Yaptılar

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde Mithun ve Mansi Bang çifti, "pankartlar" ve "oy sandığı" kullandıkları seçimle 5 Nisan'da doğan oğullarının adını belirledi.

3 İSMİN YAZDIĞI OY PUSULASI KULLANDILAR

Bang çifti, aile üyeleri ve akrabaları tarafından önerilen üç ismin yer aldığı "oy pusulası" kullandı.

Mithun Bang, PTI'ye yaptığı açıklamada, 2 aylık oğlu için Yaksh, Yuvan ve Yauwik isimlerinin önerildiğini ve oy pusulasında bu üç ismin yer aldığını belirtti.

YUVAN İSMİ EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KAZANDI

Patole bölgesine davet edilen aile üyelerinin, akrabaların ve arkadaşların katılımıyla 15 Haziran'da yapılan seçimde kullanılan 192 oydan 92'sini alan "Yuvan" ismi, bebeğin adı olarak belirlendi.

Bang, ilk çocuğu olan kızı beş yıl önce doğduğunda, Bhumi adını verdiklerini söyledi. Benzer bir "oylama" yapılıp yapılmadığı sorulduğunda Bang, "Cenazemiz vardı ve tören yapmadık." yanıtını verdi.