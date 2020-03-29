Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de... - Haber

Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de...

Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de aynı şekilde iyi" Kocaeli'nin iki yıl önce evlenen ve 8 aylık hamile olan Şeyma B.adlı resim öğretmeni, korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

29.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:34
Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: 'Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de...

Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de aynı şekilde iyi"

KOCAELİ - Kocaeli'nin iki yıl önce evlenen ve 8 aylık hamile olan Şeyma B.adlı resim öğretmeni, korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Bebeğinin öldüğü haberlerini yalanlayan Şeyma B., kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de yaşayan Şeyma B.(25), rahatsızlanınca eşi Baturhan B. ile birlikte korona virüs şüphesiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde korona virüs sonucu pozitif çıkan Şeyma B., tedavi altına alındı. İki yıl dünya evine giren Şeyma B., hastanede tedavisi sürdüğü sırada bebeğinin virüs nedeniyle öldüğü haberlerini görünce sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile haberleri yalanladı.

Videoda bebeğinin ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şeyma B., "Hiçbir yazı doğru değil. İnsanlar beni arıyor ve ağlıyor. Ben zaten normal bir kafada kalmak istiyorum. Böyle bir şey yok. Haberler ve yazılar yalan. Okuduklarınızın çoğu yalan. İnsanları paniğe sevk etme adına virüsten kaçan haberleri çıkıyordu, ben de izlerken gülüyordum. Tabi ki zorda olan hastalar vardır ama olmayanlar hakkında da abartılı haberler yapıp, sizi ve evdekileri korkutuyorlar. Ben şu an sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de aynı şekilde iyi. İnşallah güzel sonuçlarla çıkarım. Nasıl bir durumun içindeyiz, neler yaşıyoruz ben de anlamadım. Anlamaya çalışıyorum. Dua edin, evden çıkmayın, kimseye güvenmeyin, okuduklarınıza da inanmayın" dedi.

Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: 'Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haber
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi! Haber
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi!
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Haber
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haber
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
İki büyük giyim markası online satışları da durdurdu Haber
İki büyük giyim markası online satışları da durdurdu
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif...
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Demet Akalın Muhterem Nur
Spor Falcao Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo Milli Basketbolcu
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Otobüs
Şu an buradasınız: Bebeği virüs nedeniyle öldü denilen öğretmen açıklama yaptı: "Sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 20:04:22. #1.15#
title