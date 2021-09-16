Bebeği sezaryenle alınan Meral, koronavirüsten öldü

BARTIN'da, koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu'nun (37) bebeği, sezaryenle alındı. Hamile olduğu için aşı yaptırmadığı öğrenilen Demircioğlu, tedavi sırasında hayatını kaybetti. Kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Ulugeçitkadı köyünde yaşayan, 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, 1 hafta önce rahatsızlandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne başvuran Demiroğlu'na, burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu'nun bebeği, sezaryenle alınarak kuvöze koyuldu. Demiroğlu ise dün gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan tedavi altındaki kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Covid-19 test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.