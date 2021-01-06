Son dakika haber... Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı (2)

06.01.2021 17:40 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:14
Son dakika haber... Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı (2)

Son dakika gündem haberi: 'EMANETİNİ BIRAKIP, ARAMIZDAN AYRILDI'Tokat'ta, koronavirüs tedavisi görürken, 7,5 aylık kız bebeğini sezaryenle dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybeden Esma Konukçu'nun, akaryakıt istasyonunda çalışan Saffet Konukçu ile evli olduğu öğrenildi.

'EMANETİNİ BIRAKIP, ARAMIZDAN AYRILDI'

Tokat'ta, koronavirüs tedavisi görürken, 7,5 aylık kız bebeğini sezaryenle dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybeden Esma Konukçu'nun, akaryakıt istasyonunda çalışan Saffet Konukçu ile evli olduğu öğrenildi. Ailesi, Konukçu'nun ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Esma Konukçu'nun kuzeni Ali Al, her şeyin 10 günü içinde yaşandığını belirterek, "Esma'yı 35 yaşında, Covid-19 yüzünden kaybettik. 10 gün boyunca Tokat Merkez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinden sonuç alınamadı, ağırlaştı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde hekimlerimiz, annenin gebeliğini sonlandırma kararı aldılar; hastalığa daha iyi müdahale etmek, anneyi rahatlatmak açısından. Operasyonun da gayet başarılı geçmesine rağmen bebek sağ ama anneyi kaybettik. Arkasında 3 tane evladı vardı, 1 tane de yeni bu emanetini bırakıp, güzel kardeşim aramızdan ayrıldı. Biz buradan şunu anlıyoruz ki devletimizin koymuş olduğu kurallar hiç boş değil. Hepsi uymamız gereken kurallar. Bu kuralları uygularken bize zor geliyor. Bir maskeyi takmak, arkadaşlarımızdan biraz uzak kalmak, sevdiklerimizden, annemizden, babamızdan uzak kalmak belki bize çok acı gibi geliyor. Bu kuralları yerine getirmememiz, hakiki acının ne demek olduğunu bize çok iyi gösteriyor. Bundan dolayı ben toplumumuzdan şunu rica ediyorum; hakikaten konulan kurallara çok iyi uymamız lazım" dedi. 

BEBEĞİN SAĞLIĞI İYİ

Bebeğin sağlık durumununun iyi olduğunu söyleyen Al, "Şu anda durumu gayet iyi. 24 saate yaklaştı neredeyse. Biraz sıkıntılıydı ama şu an yapılan incelemelerde doktorlar, durumunun gayet iyi olduğunu söyledi" diye konuştu.

 


Son dakika haber... Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı (2)
Son dakika haber... Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı (2)
Son dakika haber... Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı (2)
Son dakika haber... Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı (2)
Son dakika haber... Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Fikri Sağlar Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hülya Avşar Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Fatih Terim Fırat Aydınus Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bebeği sezaryenle alınan koronavirüs hastası kadın, kurtarılamadı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 18:32:09. #1.14#
title