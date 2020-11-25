Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
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Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı

25.11.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:45

Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı Sivas'ta yeni doğan bebeği dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı Sivas'ta yeni doğan bebeği dondurucu soğukta sokağa...

Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı

Sivas'ta yeni doğan bebeği dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı

SİVAS - Sivas'ta yeni doğan bebeği dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün yaşanan kan donduran olayda yeni doğan bir bebeği dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan kadınla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kadının 2. evlilik yaptığı ve 2. eşinden de boşanma arifesinde olduğu öğrenildi. Ayrıca iki çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu belirtildi. Psikolojik problemleri bulunduğu belirtilen kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. Öte yandan sokakta çıplak bulunan ve hipodermi nedeniyle ölen bebeğin, gerçek annesinin ve babasının tespit edilebilmesi için soruşturma başlatıldı. Bebeğin gerçek annesi ve babası yapılacak DNA tespitinden sonra ortaya çıkacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı
Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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