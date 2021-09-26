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Bebeği diri diri mezara gömenler yeniden hakim karşısında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bebeği diri diri mezara gömenler yeniden hakim karşısında Önce serbest bırakılan anne ve anneanne bu defa tutuklandı Adıyaman'da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömen ve daha sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan anne ve anneanne yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - - Bebeği diri diri mezara gömenler yeniden hakim karşısında

Önce serbest bırakılan anne ve anneanne bu defa tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömen ve daha sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan anne ve anneanne yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan her iki şahıs bu defa tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E. tarafından diri diri gömülen birkaç günlük bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye ulaştırılmıştı. Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri tamamlanan Gülçin E. ile Ülkü E., daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden cumhuriyet savcılığı anne ve anneanne için tutuklama talebi istedi. Durum üzerine çıkarılan yakalama kararı ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri anne ve anneannenin kaldığı adrese gitti. Polis ekipleri her iki şahsı burada gözaltına alarak yeniden Adıyaman Adliyesi'ne getirdi. Bebeğin 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ve anneannesi Ülkü E., burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bebeği diri diri mezara gömenler yeniden hakim karşısında

Bebeği diri diri mezara gömenler yeniden hakim karşısında

Bebeği diri diri mezara gömenler yeniden hakim karşısında

Bebeği diri diri mezara gömenler yeniden hakim karşısında
İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
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