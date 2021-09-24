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Bebeği canlı canlı mezara gömdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bebeği canlı canlı mezara gömdü Şehitler için dua etmeye gelen öğrenciler bebeğin ağlama sesini duydu Topraktan çıkartılan kız bebek hastanede tedavi altına alındı Adıyaman'da henüz kimliği tespit edilemeyen vicdansız, 2-3 günlük bebeği canlı canlı mezara gömdü.

ADIYAMAN (İHA) - Bebeği canlı canlı mezara gömdü

Şehitler için Dua etmeye gelen öğrenciler bebeğin ağlama sesini duydu

Topraktan çıkartılan kız bebek hastanede tedavi altına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da henüz kimliği tespit edilemeyen vicdansız, 2-3 günlük bebeği canlı canlı mezara gömdü.

Adıyaman Eski Belediye Mezarlığında vicdanları sızlatan canice bir olay yaşandı. İki üç günlük olduğu sanılan yeni doğmuş bebek, canlı canlı toprağa gömüldü. Mezarlığın yanında bulunan okulun öğrencileri şehitler için dua etmeye geldikleri mezarlıkta bebeğin ağlama sesini duydu.

Sese doğru ilerleyen lise öğrencileri, vücudu toprağın altında olan bebeğin dışardaki ayaklarını gördü. Toprağı eşeleyen öğrenciler kız bebeği topraktan çıkarttı. Mezarlık görevlisinin Cuma Namazına gittiği esnada gömülmeye çalışıldığı tahmin edilen bebek, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Bebeğe acilde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırıldı.

Bebeği bulan ve göz yaşlarına boğulan lise öğrencileri olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlattı.

Bebeği bulan Lise Öğrencisi Esranur Yücedağ yaşadıklarını anlatarak, "Biz okuldan öğlen arasına çıktık. Şehitlerin mezarını ziyaret edip, dua okumak için mezarlığa geldik. Buradan geçerken, ağlama sesini duyduk. Zor nefes alıyordu. Bizde hemen gelip baktık. Bebek tek ayağı çıkmış şekilde, ağlıyordu. Bizde hemen toprağı kazdık. Bebeği çıkarttığımızda bebek titriyordu. En fazla 2-3 günlüktü. Üzerinde zıbın vardı. Canlı canlı gömülmüştü" dedi.

Diğer öğrenci Nisanur Yüce ise, "Ağlama sesi duyduk buralara geldik. Ayak gördük, korktuk ilk başta. Sonra üzerini açtık nefes alıyordu. Sonra topraktan çıkarttık. Üstünü lacivert bir pijama ile örtmüşlerdi. Çıkarttığımızda titriyordu, sonra arkadaşı gönderdik birilerini çağırdı" diye konuştu.

Mezarlık Görevlisi Mustafa Doğan ise, kendisinin Cuma Namazında olduğu esnada olayın olduğunu, kendisinin bir şey görmediğini söyledi.

Polis ekipleri bebeği canlı canlı bırakan kişinin tespiti için çalışma başlattı.

Bebeği canlı canlı mezara gömdü

Bebeği canlı canlı mezara gömdü

Bebeği canlı canlı mezara gömdü

Bebeği canlı canlı mezara gömdü
İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek buldu

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek buldu
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