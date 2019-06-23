Bebeği akrep soktu

Bebeği akrep soktu

KAHRAMANMARAŞ'ta akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı.

Bebeği akrep soktu

KAHRAMANMARAŞ'ta akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı. B.B.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Merkez Onikişubat ilçesinin Tekir Mahallesi'nde oturan ailenin bebekleri B.B.K., bir anda ağlamaya başladı. Ailenin susturamadığı minik bebeği, işaret parmağından akrep soktuğu belirlendi. Çağırılan ambulansla B.B.K., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


- Kahramanmaraş

Kaynak: DHA
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