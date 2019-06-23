Bebeği akrep soktu
KAHRAMANMARAŞ'ta akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ta akrep sokan 2 yaşındaki B.B.K., hastaneye kaldırıldı. B.B.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Merkez Onikişubat ilçesinin Tekir Mahallesi'nde oturan ailenin bebekleri B.B.K., bir anda ağlamaya başladı. Ailenin susturamadığı minik bebeği, işaret parmağından akrep soktuğu belirlendi. Çağırılan ambulansla B.B.K., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı
Son Dakika Haberleri
20:39 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...