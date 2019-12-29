: Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti

29.12.2019 02:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 02:16

KAHRAMANMARAŞ'ta, B.D. (19), doğum yapan ablasının bebeğine isim koymak için iki aile arasında çıkan tartışma sırasında 6'ncı kattan atladı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.D.'nin ablası doğum yaptı. Evde, bebeğin ismi konusunda iki aile farklı tekliflerde bulundu. B.D. ise ismin ne olacağına bebeğin anne ve babasının karar vermesi gerektiğini söyledi ancak evdekiler B.D.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine B.D., 6'ncı kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan B.D., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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