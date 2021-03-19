Bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı

Türk Hava Yolları uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Dr. Recep Şeker, "Bebeğe ilk müdahaleyi uçakta yaptım. Bebeğin durumu gayet iyi" dedi.

Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Recep Şeker o anları kendisine telefonla ulaşan gazetecilere anlattı. Bebekte morarma olduğunu ve kalbinin durduğunu söyleyen Şeker, "Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım bebek morarmış, solunum yok kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Acil olarak uçağın Ankara'ya inmesi gerekiyordu, bunlar ikiz bebekti. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansla teslim ettik. Bebeğim durumu iyiydi" dedi. Öte yandan Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı