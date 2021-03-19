Bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı

19.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:18
Bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı

Türk Hava Yolları uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Dr. Recep Şeker, "Bebeğe ilk müdahaleyi uçakta yaptım. Bebeğin durumu gayet iyi" dedi.

Türk Hava Yolları uçağında kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Dr. Recep Şeker, "Bebeğe ilk müdahaleyi uçakta yaptım. Bebeğin durumu gayet iyi" dedi. Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Recep Şeker o anları kendisine telefonla ulaşan gazetecilere anlattı. Bebekte morarma olduğunu ve kalbinin durduğunu söyleyen Şeker, "Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım bebek morarmış, solunum yok kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Acil olarak uçağın Ankara'ya inmesi gerekiyordu, bunlar ikiz bebekti. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansla teslim ettik. Bebeğim durumu iyiydi" dedi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Deniz Çakır Şeyma Subaşı Pelin Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:19:00. #1.16#
title