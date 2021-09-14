BEBEĞE ÇAMAŞIR SULU İŞKENCE EDEN ANNE HAKİM KARŞISINDA

AVCILAR'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırdığı iddiasıyla hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen anne Ezgi Korucu'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyeti olup olmadığı ile alakalı Adli Tıp Kurulu'nca rapor düzenlenmesini isteyerek duruşmayı erteledi.

Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Korucu ceza infaz kurumundan getirilirken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz hakkı verilen Ezgi Korucu, "3 yıldır tutukluyum. Zaten eşim de şikayetini geri çekmiştir. Suçu işlemediğim ortadadır. Gerekirse adli kontrol altında tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ezgi Korucu'nun 9 Şubat 2019'da polise verdiği ifadesine yer veriliyor. Ezgi Korucu suçunu itiraf ederek, kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ancak ikametinde tek olarak yaşamadığı için ailesinin ve eşinin baskısıyla kızını hastaneye götürerek tedavisini yaptırdığı da iddianamede yer alıyor. İddianamede Ezgi Korucu'nun "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri