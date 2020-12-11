'Bebeğe alkol içirildiği iddiası' ile ilgili soruşturmada anneye takipsizlik
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'Bebeğe alkol içirildiği iddiası' ile ilgili soruşturmada anneye takipsizlik

11.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:36
'Bebeğe alkol içirildiği iddiası' ile ilgili soruşturmada anneye takipsizlik

İstanbul'da 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içirildiği ve elinde alkol şişesi ile sigara bulunan fotoğraflarının paylaşıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında anne hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul'da 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içirildiği ve elinde alkol şişesi ile sigara bulunan fotoğraflarının paylaşıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında anne hakkında takipsizlik kararı verildi. Fotoğrafı çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen annenin kuzeni hakkında ise "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul'da 1,5 yaşındaki K.B. isimli bebeğe alkol içirildiği ve bebeğin elinde alkol şişesi ile sigara bulunan fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Bebeğin annesi Figen Ü. hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "basit yaralama" suçlarından takipsizlik kararı verildi. Fotoğrafı çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını itiraf eden Figen Ü.'nün kuzeni Merve A. hakkında ise 2 yıla kadar iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Burak B. ile Figen Ü.'nün gayri resmi birlikte oldukları, mağdur K.B.'nin çocukları olduğu anlatıldı. Anne Figen Ü.'nün oğlu K.B.'yi 26 Kasım 2020 tarihinde kuzeni Merve A.'ya bıraktığı, şüphelinin Figen'i arayarak, 'arkadaşlarımla buluşacağım, K.'yı da alıp gideceğim. Bostancı'ya geçiyorum. K.'yı oradan alırsın' dediği kaydedildi.

'MİZAH AMAÇLI ÇEKTİM' SAVUNMASI

Şüpheli Merve A.'nın restoranda yemek yerken alkol kullandığı, K. kucağındayken elinde olan rakı bardağını K.'nın ağzına değdirdiği, daha sonra çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı aktarıldı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, söz konusu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştığını, amacının sadece mizah olduğunu, kesinlikle K.'ya alkol içirmediğini, pişman olduğunu, bir daha kesinlikle mizah amaçlı dahi olsa böyle bir şey yapmayacağını beyan ettiği belirtildi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin annesi tarafından bakılması için kendisine bırakılan küçük çocuğa sağlık için tehlike oluşturabilecek bir şey verdiği belirtilirken, şüpheli Merve A.'nın, "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temin etme" suçlarından toplamda 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüphelinin yargılanmasına başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Küçük çocuğun babası Burak B., 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle bebeğinin annesi Figen Ü. ve onun kuzeni Merve A. hakkında 26 Kasım 2020 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet dilekçesinde, 1 buçuk yaşındaki oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirterek çocuğunun kendisine verilmesini ya da devlet korumasına alınmasını istemişti. Bebek, devlet koruması altına alınırken, anne Figen Ü. ile onun kuzeni Merve A. hakkında soruşturma başlatılmıştı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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