Bebeciler, öğrencilerin yüzlerini güldürdü

01.11.2019 15:00

Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde BEKSİAD tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu geçtiğimiz yıl tamamlanan Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kütüphane ihtiyacı, Vişne Ticaret Bölgesi sanayicileri tarafından giderildi. BEKSİAD üyesi işadamlarının destekleriyle yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışı; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve Okul Müdürü Muhammet Altuntaş ile çok sayıda öğrencinin katılımıyla yapıldı.

BEKSİAD GENÇLERİN VE EĞİTİMİN YANINDA

Açılışta konuşan Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muhammet Altuntaş, "Öğrencilerimizin hem bilgilerini taze tutacakları, hem tarihimiz ve kültürümüz hakkında değerli bilgiler öğreneceği, hem de rahat bir şekilde ders çalışabilecekleri bu güzel kütüphaneyi bizlere kazandıran ve bu hayırlı işe vesile olan BEKSİAD Yönetimine ve bölge sanayicilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Kütüphane projesine geçen yıl başlandığını belirten BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da, "Gençlerimizin ülkemizin geleceği olduğunun bilincinde olarak, her zaman eğitime destek vermeye gayret ediyoruz. Kütüphanenin yapımı için de her imkânı zorladık ve bu güzel, modern kütüphaneyi okulumuza kazandırdık. Bunun için çok mutluyuz. Gelecek dönemde de bu bilinçle hareket ederek, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmaya, onların hayatlarına bir nebze de olsun dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vişne Ticaret Bölgesi'nin ve BEKSİAD'ın hem Bursa hem de Yıldırım ilçesi için önemli bir değer olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, kütüphanenin yapımında emeği geçen tüm işadamlarına teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler