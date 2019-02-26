Bebeciler, katma değerli üretim için üniversiteye öğrenci bekliyor
Türkiye'deki bebe ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'inin Bursa'da üretildiğine dikkati çeken BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndaki moda-tasarım bölümüne öğrenci kabulüne başlanmasını ısrarla bekliyoruz" dedi.
Türkiye'deki bebe ve çocuk konfeksiyon ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'inin Bursa'da üretildiğine dikkati çeken BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, "BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndaki moda-tasarım bölümüne öğrenci kabulüne başlanmasını ısrarla bekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com