Bebeciler, ihracat potansiyelini artırmaya odaklandı
Junioshow Fuarı ile Bursalı sektör temsilcilerinin dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlayan BTSO, yurt dışı B2B organizasyonlarıyla da firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına öncülük ediyor.
11.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:17
Junioshow Fuarı ile Bursalı sektör temsilcilerinin dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlayan BTSO, yurt dışı B2B organizasyonlarıyla da firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına öncülük ediyor.
Kaynak: Dunya.com