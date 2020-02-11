Bebeciler, ihracat potansiyelini artırmaya odaklandı

11.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:17

Junioshow Fuarı ile Bursalı sektör temsilcilerinin dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlayan BTSO, yurt dışı B2B organizasyonlarıyla da firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına öncülük ediyor.