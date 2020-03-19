Bebe ve çocuk konfeksiyonunda katma değerli ürünlerle ihracat artışı hedefleniyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bebe ve çocuk konfeksiyonunda katma değerli ürünlerle ihracat artışı hedefleniyor - Haberler
Türkiye, İhracat, Bursa, Güncel

Bebe ve çocuk konfeksiyonunda katma değerli ürünlerle ihracat artışı hedefleniyor

Türkiye'nin hazır giyim ihracatında önemli bir kalemi oluşturan bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerinde tasarımla katma değer sağlanarak ihracat artışı hedefleniyor.

19.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:20
Bebe ve çocuk konfeksiyonunda katma değerli ürünlerle ihracat artışı hedefleniyor

Türkiye'nin hazır giyim ihracatında önemli bir kalemi oluşturan bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerinde tasarımla katma değer sağlanarak ihracat artışı hedefleniyor.

Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Bursa'daki Vişne Caddesi'nden 60'dan fazla ülkeye ihracat yapan firmalar, yurt dışı pazarında ön plana çıkmaya çalışıyor.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine, Avrupa'da, Amerika'da önemli girişimlerinin olduğunu söyledi.

Tasarıma ağırlık verdiklerini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Sektörün geleceği tasarımda. Bu manada eğitimli, nitelikli tasarımcılar sektörümüze gelsin, sektörümüzde çalışsın gayretiyle faaliyetler yürütüyoruz. Okullarla irtibatlarımızı artırıyoruz. Meslek liseleriyle protokoller yapıyoruz. Meslek liselerinde çocuk moda tasarım bölümleri açılmasını sağladık. Buralarda çocuklarımızın gerçekten iyi eğitim alması için yakın iş birliği yapıyoruz. Yine Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) çocuk moda tasarım bölümü açılmasını sağladık. Öğrenciler bu yıl eğitime başladı."

"Tasarımlarımızla dünyada söz sahibi olmak istiyoruz"

Çocuk moda tasarımı alanlarında öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri aldığını dile getiren Yıldız, bu konuda onlardan ciddi katkılar beklediklerini anlattı.

BEKSİAD Akademi çatısı altında işçilere ve işverenlere yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini bildiren Yıldız, "Sektörümüzde halihazırda hem çalışanlar hem de yöneticiler ve işverenlerin eğitimiyle ilgili faaliyetlerimiz var. Sektörümüzün iş gücü niteliğini artırmak için gayret ediyoruz, çünkü tasarımlarımızla dünyada söz sahibi olmak istiyoruz." dedi.

Yıldız, bebe ve çocuk konfeksiyonunda binlerce firmanın faaliyet gösterdiğini aktardı. Bu şirketlerin hepsinin Ar-Ge birimlerinin bulunduğuna değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Her geçen gün dünyada günlük ürünlere talep artmakta. Dolayısıyla bu ürünler sektörümüzde de şu anda ön planda. Bunun yanında bizim işimiz çocuklarla alakalı, o yüzden her zaman aksesuarlı, çocukların beğeneceği şık tasarımlar ön planda olacak. Sektörümüz hızlı bir büyüme gösteriyor. Büyümeye de devam edeceğiz. Yıl sonu itibarıyla yüzde 15 büyüme hedefliyoruz. Bizim üretim alanımız sürekli bir ihtiyaç. Dolayısıyla kalitemizle, tasarımlarımızla ihracatı ve üretimimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Bizim bir amacımız da dünyada çocuk ve bebe konfeksiyonu alanında çalışanlara Vişne bölgesini tanıtmak, bunun için de çalışmalarımız devam ediyor."

Bebe ve çocuk konfeksiyonunda katma değerli ürünlerle ihracat artışı hedefleniyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bebe ve çocuk konfeksiyonunda katma değerli ürünlerle ihracat artışı hedefleniyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası AVM'lerin kapatılması tavsiye edildi Haberler
Koronavirüs sonrası AVM'lerin kapatılması tavsiye edildi
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti Haberler
İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haberler
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Görüntü Türkiye'den! Yetkililer kapı kapı dolaşıp vatandaşı uyarıyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Yetkililer kapı kapı dolaşıp vatandaşı uyarıyor
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
GS Store mağazaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
GS Store mağazaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Emrah Yalın Tom Hanks Serdar Ortaç
Spor Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın İspanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Bebe ve çocuk konfeksiyonunda katma değerli ürünlerle ihracat artışı hedefleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 11:26:30. #1.14#
title