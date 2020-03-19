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Bebe ve çocuk konfeksiyonunda katma değerli ürünlerle ihracat artışı hedefleniyor

Türkiye'nin hazır giyim ihracatında önemli bir kalemi oluşturan bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerinde tasarımla katma değer sağlanarak ihracat artışı hedefleniyor.

19.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:10
Bebe ve çocuk konfeksiyonunda katma değerli ürünlerle ihracat artışı hedefleniyor

Türkiye'nin hazır giyim ihracatında önemli bir kalemi oluşturan bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerinde tasarımla katma değer sağlanarak ihracat artışı hedefleniyor.

Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Bursa'daki Vişne Caddesi'nden 60'dan fazla ülkeye ihracat yapan firmalar, yurt dışı pazarında ön plana çıkmaya çalışıyor.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine, Avrupa'da, Amerika'da önemli girişimlerinin olduğunu söyledi.

Tasarıma ağırlık verdiklerini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Sektörün geleceği tasarımda. Bu manada eğitimli, nitelikli tasarımcılar sektörümüze gelsin, sektörümüzde çalışsın gayretiyle faaliyetler yürütüyoruz. Okullarla irtibatlarımızı artırıyoruz. Meslek liseleriyle protokoller yapıyoruz. Meslek liselerinde çocuk moda tasarım bölümleri açılmasını sağladık. Buralarda çocuklarımızın gerçekten iyi eğitim alması için yakın iş birliği yapıyoruz. Yine Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) çocuk moda tasarım bölümü açılmasını sağladık. Öğrenciler bu yıl eğitime başladı."

"Tasarımlarımızla dünyada söz sahibi olmak istiyoruz"

Çocuk moda tasarımı alanlarında öğrencilerin sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri aldığını dile getiren Yıldız, bu konuda onlardan ciddi katkılar beklediklerini anlattı.

BEKSİAD Akademi çatısı altında işçilere ve işverenlere yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini bildiren Yıldız, "Sektörümüzde halihazırda hem çalışanlar hem de yöneticiler ve işverenlerin eğitimiyle ilgili faaliyetlerimiz var. Sektörümüzün iş gücü niteliğini artırmak için gayret ediyoruz, çünkü tasarımlarımızla dünyada söz sahibi olmak istiyoruz." dedi.

Yıldız, bebe ve çocuk konfeksiyonunda binlerce firmanın faaliyet gösterdiğini aktardı. Bu şirketlerin hepsinin Ar-Ge birimlerinin bulunduğuna değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Her geçen gün dünyada günlük ürünlere talep artmakta. Dolayısıyla bu ürünler sektörümüzde de şu anda ön planda. Bunun yanında bizim işimiz çocuklarla alakalı, o yüzden her zaman aksesuarlı, çocukların beğeneceği şık tasarımlar ön planda olacak. Sektörümüz hızlı bir büyüme gösteriyor. Büyümeye de devam edeceğiz. Yıl sonu itibarıyla yüzde 15 büyüme hedefliyoruz. Bizim üretim alanımız sürekli bir ihtiyaç. Dolayısıyla kalitemizle, tasarımlarımızla ihracatı ve üretimimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Bizim bir amacımız da dünyada çocuk ve bebe konfeksiyonu alanında çalışanlara Vişne bölgesini tanıtmak, bunun için de çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

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