Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü ‘Junioshow’la 2020’ye moralli başladı

12.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:46

BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları kapsamında 65 ülkeden 1.300'e yakın yabancı alıcının ziyaret ettiği Junioshow Fuarı, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti.