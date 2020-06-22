BeautyEurasia Fuarı 16-18 Haziran 2021'e ertelendi
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BeautyEurasia Fuarı 16-18 Haziran 2021'e ertelendi

25-27 Kasım 2020'de gerçekleşecek olan 16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia'nın 16-18 Haziran 2021 'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

BeautyEurasia Fuarı 16-18 Haziran 2021'e ertelendi
22.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:34

Kozmetik sektörünün trendlerine yön veren, en yeni ürünleri yerli ve yabancı ziyaretçileriyle buluşturarak Türkiye'nin kozmetik sektörünün dünyaya açılan kapısı olan 16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia Fuarı, küresel Kovid-19 gündemi nedeni ile tarih değişikliğine gitti. Avrasya'nın en büyük kozmetik Fuarı olan BeautyEurasia, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13 Mart 2020 tarihinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirdiği açıklamayı takiben, Fuar tarihini ertelemişti. Daha önce 24-27 Kasım 2020 olarak güncellenen tarih son olarak, Hyve Group'un iş ortakları başta olmak üzere geniş katılımcı, ziyaretçi ve paydaşları ile yaptığı görüşmeleri sonrasında yeni tarih 16 – 18 Haziran 2021 olarak belirlendi.

BeautyEurasia; geçtiğimiz iki ay boyunca Türkiye sınırları içerisinde ve uluslararası alanda, kilit öneme sahip tüm paydaşları ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdi. Bu süre zarfında, Türkiye'nin ve dünyanın mevcut koşulları kapsamında tüm taraflar için verimli ve başarılı bir fuar organizasyonunun en doğru zamanda, en sağlıklı koşullar altında gerçekleşmesinin kilit öneme sahip olduğu bir kez daha teyit edildi.

"Önceliğimiz; Sağlık, Verimlilik ve Fayda"

BeautyEurasia'yı düzenleyen küresel fuarcılık şirketi Hyve Group'un Bölge Direktörü Kemal Ülgen, katılımcılar ve ziyaretçiler başta olmak üzere tüm paydaşlar için sağlıklı ve verimli bir fuar gerçekleştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurguladı. Ülgen, şöyle devam etti: "Salgın, ülkemizde başarılı ile yönetilmekte ve normalleşme yolunda kademeli olarak önemli adımlar atılmaktadır. Ancak Kovid-19 pandemisine karşı küresel mücadele tüm hızıyla sürmektedir. Türkiye'nin kozmetik sektörünün Avrasya ve dünyaya açılan kapısı BeautyEurasia'yı 24-27 Kasım 2020 tarihlerine erteleyerek tüm paydaşlarımız ve elbette çalışanlarımız için önce sağlık ve hijyen yaklaşımını benimsemiştik. İnsan sağlığı dün olduğu gibi bugün ve yarın da birinci önceliğimiz olacaktır. Diğer önceliklerimiz ise tarafların başarılı, verimli ve faydalı bir fuar geçirmeleridir. Tüm taraflarla gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslar sonucunda BeautyEurasia Fuarı'nın tarihinin değiştirilmesine yönelik talepleri değerlendirerek yeniden bir tarih değişikliğine gidilmesinin yararlı olacağını gördük. Fuarımız 16-18 Haziran Haziran 2021'de düzenlenecektir. Katılımcılarımızı ve kamuoyunu, yerel ve küresel çapta sektör ve markamız özelinde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Hyve Group'un düzenlediği BeautyEurasia, güçlü bölgesel ağı ile Türkiye için yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmaya devam edecektir."

2019'da 11.786 Ziyaretçiyi Ağırladı

Fuar; sektörün global ve bölgesel gelişim alanlarının tartışılmasını ve bilgi alışverişini sağlayarak, yeni fikir ve ürünlerin tanıtımına yönelik etkinliklerle dolu verimli bir platform sunuyor. 2019 yılında 33 ülkeden 367 katılımcı firma ile 130 ülkeden 11.786 ziyaretçiyi ağırlayan Fuar, geçtiğimiz yıl 2018 yılına göre uluslararası ziyaretçi sayısını yüzde 51 oranında artırmıştı. 2021 yılında bu rakamların iç pazar ve dış pazar dinamiklerindeki hareketlenmeye bağlı olarak artması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler

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