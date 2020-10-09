"Beatles" lakaplı 2 İngiliz DEAŞ militanı, mahkemede suçlamaları kabul etmedi
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"Beatles" lakaplı 2 İngiliz DEAŞ militanı, mahkemede suçlamaları kabul etmedi

09.10.2020 22:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 22:56

"Beatles" olarak bilinen ve bazı Amerikalıları infaz etmekle suçlanan DEAŞ militanı 2 İngiliz, ABD'de çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki suçlamaları reddetti.

"Beatles" olarak bilinen ve bazı Amerikalıları infaz etmekle suçlanan DEAŞ militanı 2 İngiliz, ABD'de çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki suçlamaları reddetti.

Suriye'de 2019'dan bu yana ABD gözetiminde tutulan ve önceki gün ABD'ye getirilen DEAŞ militanları Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh'in yargılanmasına Virginia'daki Federal Mahkemede başlandı.

Haklarında, 4 Amerikalı da dahil, birçok Batılı esiri öldürmekten 8 ayrı suçlama olan ikili, çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları reddetti.

"Jüri duruşması" talebinde bulunan ikilinin, bir sonraki duruşmasının ocakta olacağı bildirildi.

İngiltere vatandaşlıktan çıkarmıştı

ABD, Ekim 2019'da Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp, gözetimine almıştı.

İngiltere, söz konusu kişileri vatandaşlıktan çıkarmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, ağustosta yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin mahkemeden idam cezası alsalar bile bu cezanın uygulanmayacağını bildirmişti.

ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014'te başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan Kotey ile Elsheikh, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp 2019'da Irak'taki bir ABD üssüne transfer edilmişti.

Söz konusu militanlar, İngiliz aksanıyla konuşmaları sebebiyle "Beatles" lakabıyla da tanınıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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