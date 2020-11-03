Bearnaise nedir? Bernez sosu nasıl yapılır? Bearnez sosu tarifi

Bearnez sosu, dünya mutfağındaki beş temel sostan biri olan Hollandez sosundan türetilmiştir. Yumurta bazlı bir sostur. Özellikle et ve balık yemeklerine lezzet vermesi için kullanılan bearnez sosu, biraz dikkat istese de evde de rahatça yapılabilir. Bearnez sosu nasıl yapılır?