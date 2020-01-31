BEAH'tan bayrak paylaşımı
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BEAH'tan bayrak paylaşımı

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakında açılacak olan Erzurum şehir hastanesinin ışıklarını Ay Yıldızlı ile bayrağımızın şanlı görüntüsü için açarak bayrağımıza yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı.

31.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:14
BEAH'tan bayrak paylaşımı

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakında açılacak olan Erzurum şehir hastanesinin ışıklarını Ay Yıldızlı ile bayrağımızın şanlı görüntüsü için açarak bayrağımıza yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı.


Hastane Yönetimi sosyal medya hesapları üzerinden "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımız onurumuzdur. Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddet ve Nefretle kınıyoruz " paylaşımında bulundu - ERZURUM

Kaynak: İHA
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