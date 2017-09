Beah'ta "Sepsis" Farkındalık Eğitimi

13 Eylül Dünya Sepsis günü münasebeti ile Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan 100 hastanede aynı anda "SEPSİS" farkındalık eğitim toplantısı düzenledi.



Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişide gelişen ve 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan sepsis, Erzurum'da Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen toplantılarda hastane çalışanlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Sağlık Bakanlığı himayesinde, Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenlerince, sağlık çalışanlarına yönelik sepsis ile ilgili farkındalık, tanı, ilk tedavi ve ileri tedavileri içeren bir eğitim seferberliği başlatıldı. Bu bağlamda Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bağlı sağlık tesislerinde sepsis ile alakalı toplantılar düzenlendi. Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen, 5,5-8 milyon kişinin ölümüne yol açtığı hesaplanan, görülme sıklığı yüzde 8-13 arasında artış gösteren, hastanelerde gerçekleşen her yıl 2-3 ölümden birisinin nedeni olduğu düşünülen sepsis'in, ülkenin önemli sağlık problemi olduğu belirtildi.



26 Mayıs 2017 tarihinde Cenevre'de gerçekleşen Dünya Sağlık Asamblesinde alınan karar ile sepsis önemli hastalıklar listesine alındığı kaydedilirken 13 Eylül Dünya Sepsis Günü olarak resmen kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü, sepsis ile ilgili bir bütçe ayırarak üyesi olan 194 ülkeye bununla ilgili yapılacakları bildirme kararını da aldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında, sepsis ile ilgili farkındalık ve eğitim seferberliğinin daha kapsamlı olarak tekrarlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı himayesinde Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenlerince, sağlık çalışanlarını hedefleyen; sepsis farkındalık, tanı, ilk tedavi ve ileri tedavileri içeren bir eğitim verildi. - ERZURUM