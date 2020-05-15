BE AID Derneğinden Afganistan'da 250 aileye yardım
Avrupa'da yaşayan Türklerin kurduğu BE AID Derneği, Afganistan'ın kuzeyindeki vilayetlerde ihtiyaç sahibi 250 aileye ramazan kumanyası dağıttı.
15.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:08
Avrupa'da yaşayan Türklerin kurduğu BE AID Derneği, Afganistan'ın kuzeyindeki vilayetlerde ihtiyaç sahibi 250 aileye ramazan kumanyası dağıttı.
Afganistan Semarkand Derneğinden yapılan açıklamada, BE AID'in desteğiyle kuzeydeki Belh, Cüzcan ve Faryab vilayetlerindeki savaş mağduru 250 aileye yardım paketleri ulaştırıldığı belirtildi.
Kumanyada pirinç, fasulye, mercimek, şeker, sıvı yağ, salça, makarna, temizlik malzemesi ve çay bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu tür yardımların devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, BE AID'in ayrıca ülkedeki 55 yetime sürekli destek verdiği vurgulandı.
Kaynak: AA