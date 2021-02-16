BDY Group, filosunu 50 yeni Ford F-Max ile genişletti
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BDY Group, filosunu 50 yeni Ford F-Max ile genişletti

16.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:43
BDY Group, filosunu 50 yeni Ford F-Max ile genişletti

LPG ve petrol sektöründe faaliyet gösteren BDY Group, filosunu 50 adet Ford F-Max ile güçlendirdi.

LPG ve petrol sektöründe faaliyet gösteren BDY Group, filosunu 50 adet Ford F-Max ile güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan törenle, LPG ve petrol sevkiyatında kullanılmak üzere 50 adet Ford F-Max'ın BDY Group'a teslimi gerçekleşti.

Törene, BDY Group adına Yönetim Kurulu üyeleri Abdulselam Okkalı ve Hasan Burak Güleş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BDY Group Yönetim Kurulu üyesi Abdulselem Okkalı, BDY Group'un lojistik ihtiyaçlarının arttığını belirterek, "Şirketimizin çekici araç filosunu genişletmeye ve yenilemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Araç teslim töreninin ardından Ford Trucks tarafından BDY Group yöneticilerine plaket takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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