BDT Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Lebedev: "Kazakistan'da haydutlar yurt dışından destek aldı" - Haberler
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BDT Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Lebedev: "Kazakistan'da haydutlar yurt dışından destek aldı"

BDT Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Lebedev:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Kazakistan'daki protestolarda çıkan olaylarda haydutların yurt dışından destek aldığını ifade etti.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Kazakistan'daki protestolarda çıkan olaylarda haydutların yurt dışından destek aldığını ifade etti.

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar hakkında konuşan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Kazakistan yönetiminin anayasal düzenin korunmasıyla ilgili aldığı önlemleri desteklediğini belirterek, "Haydutların ülkeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla önceden hazırlandığı açıkça belli, onlar yurt dışından destek aldı" dedi.

Kazakistan yönetiminin önlemleri zamanında aldığını ve haklı olduğuna işaret eden Lebedev, bu önlemleri Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) yanı sıra diğer BDT ülkelerinin de desteklediğini dile getirdi.

Kazakistan'da 10 Ocak ulusal yas ilan edildi

Kazakistan'daki protestolar sırasında ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan trajik olaylar sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 10 Ocak'ı ulusal yas ilan etme kararı alındı.

Gözaltı sayısı 4 bin 404'e ulaştı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, suçluların tespit edilmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtmiş, 4 bin 404 kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

Kazakistan'daki protestolar

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti. - BİŞKEK

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