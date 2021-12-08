BDT "Yalan Makinası" oyunuyla Kayseri ve Nevşehirli tiyatroseverlerle buluşacak

NEVŞEHİR (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), Kayseri ve Nevşehir'de "Yalan Makinası" adlı oyunu sahneleyecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sakladıkları maaşı bulmak için eve hipnozcu çağıran bir çiftin komik hikayesinin anlatıldığı oyunun yönetmenliği Murat Ozan'a, dekor ve kostüm tasarımı Cenk Oral'a, ışık tasarımı Ali Karaman'a, müzikleri Cihan Kurtaran'a ait.

Oyunda, "Boris" karakterini Halil Balkanlar, "Nadya" karakterini Berrin Kulya Balkanlar, "Hipnozcu" karakterini Diyar Gönülalçak canlandırıyor.

Yalan Makinası, 14-15-16 Aralık'ta Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 18 Aralık'ta Nevşehir Devlet Tiyatrosu Damat İbrahim Paşa Salonu, 19 Aralık'ta Hacıbektaş Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da izleyiciyle buluşacak.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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