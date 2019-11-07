BDT ülkeleri istihbarat servisleri başkanları Özbekistan'da toplandı

07.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:22

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri istihbarat servisleri başkanları 47. toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Örgüte üye ülkelerin istihbarat servisleri üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, bu yıl örgüte üye ülkelerin istihbarat servislerinin iş birliğinde 13 terör hücresinin tespit edilerek faaliyetine son verildiğini, bu çerçevede 138 terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti.



Örgüte üye ülkelerin istihbarat servislerinin BDT üyesi ülkelere sızmayı planlayan Afganistan'daki DEAŞ üyelerinin faaliyetlerini yoğunlaştırdığını tespit ettiğini aktaran Bortnikov, "DEAŞ'in Afganistan'daki faaliyetlerinin arttığını gözlemliyoruz. Onların amacı BDT ülkelerine yayılmak için bir köprü oluşturmak" ifadesini kullandı.

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov da Suriye ve Irak'taki başarılı terörle mücadele operasyonlarının ardından uluslararası terör örgütlerinin aralarında Afganistan'ın da bulunduğu diğer "sıcak" bölgelere gitmeye devam ettiğini kaydederek, "Uluslararası terör örgütleri üyeleri terörcülük faaliyetini sürdürmek için daimi ikamet ettikleri yerlere dönmeye çaba gösteriyor." dedi.



Toplantıda BDT ülkeleri istihbarat servisleri yöneticileri uluslararası terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve örgütlü suçlarla mücadelede iş birliğinin pekiştirilmesi, üye ülkelerde milletler ve dinler arası zıddiyetlerin önlenmesine ilişkin önlemlerin alınması gibi konuları ele aldı. Toplantıda, ayrıca Afganistan'daki durumu Orta Asya'daki bölgesel güvenlik ve istikrara etkisi açısından gözden geçirdi.

Toplantıda, BDT Terörle Mücadele Merkezi'nin 2020 yılı eylem planı kabul edildi.

1991'de kurulan örgüte Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan üye.

Kaynak: AA