BDT "Tıngır Mıngır Ülke" oyununu, İstanbul'da sahneleyecek - Haberler
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BDT "Tıngır Mıngır Ülke" oyununu, İstanbul'da sahneleyecek

AA, Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
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BDT

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), çocuk oyunu "Tıngır Mıngır Ülke"yi, İstanbul'da seyirciyle buluşturacak.

İSTANBUL (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), çocuk oyunu "Tıngır Mıngır Ülke"yi, İstanbul'da seyirciyle buluşturacak.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, deprem gerçeğini eğlenceli ve öğretici bir yaklaşımla anlatan oyun, 3-4 Şubat'ta saat 14.00'te Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 5-6 Şubat'ta aynı saatte Sancaktepe Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kazım Güçlü'nün yazıp yönettiği oyunun müziklerini besteci, aranjör ve yorumcu Fatih Erkoç hazırladı.

"Tıngır Mıngır Ülke"nin ışık tasarımını Sinan Mahçup, kostüm tasarımını Deniz Göl, dekor tasarımını Özlem Kurtdere, koreografisini ise Pınar Ataer üstlendi.

Oyunda, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosunun genç yetenekleri Ceren Kayış, Cem Hamza Çanakoğlu, Deniz Orakçı Yavuz, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Öykü Esendemir Örük, Kübra Tüzgün, Ferhun Yılmaz, Orhan Ergün ve Meriç Taner Kadıoğlu rol alıyor.

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AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları, Togo Cumhuriyeti, İstanbul, oyunlar, Kültür Sanat, Haber

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