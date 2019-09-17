17.09.2019 20:06

BDDK: "Yapılan çalışmalar sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu, mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir."

Kaynak: AA