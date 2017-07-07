BDDK Üyesi Gülal, TMSF Başkanlığına Getirildi
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal atandı ve Kurul başkanı olarak görevlendirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal atandı ve Kurul başkanı olarak görevlendirildi.
Boş bulunan TMSF Kurulu Üyeliğine Muhiddin Gülal'ın atanması ve Başkan olarak görevlendirilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gülal, 2013 yılından beridir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üyesiydi. - ANKARA