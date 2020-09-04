BDDK : Tüketici kredileri vade sınırı 36 aya indirildi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını 60 aydan yeniden 36 aya indirildiğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını 60 aydan yeniden 36 aya indirildiğini açıkladı.

BDDK'nın konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA