BDDK : Tüketici kredileri vade sınırı 36 aya indirildi
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BDDK : Tüketici kredileri vade sınırı 36 aya indirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını 60 aydan yeniden 36 aya indirildiğini açıkladı.

BDDK : Tüketici kredileri vade sınırı 36 aya indirildi
04.09.2020 18:44 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:49

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını 60 aydan yeniden 36 aya indirildiğini açıkladı.

BDDK'nın konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir."

 


Kaynak: DHA

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