BDDK Swap İşlemlerine Sınırlama Getirdi

BDDK'den gece yarısı yapılan açıklamada bankaların Swap işlemlerine sınırlama getirildiği bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların Swap işlemlerine sınırlama getirildiği duyurdu. Dün gece yarısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır." - İSTANBUL