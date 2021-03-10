BDDK, Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi
10.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:19
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu