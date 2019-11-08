BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif TBMM'de

08.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:25

TBMM Genel Kurulunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesini kapsayan birinci bölümü kabul edildi.