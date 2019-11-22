BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye resmen devredildi

22.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:47

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.