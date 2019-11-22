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BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye resmen devredildi

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

22.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:47
BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye resmen devredildi

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Dunya.com

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