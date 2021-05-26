BDDK, MUFG Bank Turkey AŞ'nin faaliyet izninin kapsamını genişletti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), MUFG Bank Turkey AŞ'ye kredi operasyonel işlemleri konusunda verilen destek ve danışmanlık izninin kapsamını genişletti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), MUFG Bank Turkey AŞ'ye kredi operasyonel işlemleri konusunda verilen destek ve danışmanlık izninin kapsamını genişletti.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, MUFG Bank Turkey AŞ'nin faaliyet genişlemesi talebi incelendi.

İncelemeler sonucunda, MUFG Bank Turkey tarafından MUFG Bank Group bünyesinde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşlara Türkiye'de ya da yurt dışında yerleşik kişi ve firmalara kullandırılacak kredilere yönelik dökümantasyon hazırlama, teminat kontrolü, izleme ve nakde çevirme ile raporlanması ve kredi operasyonel işlemleri konusunda destek ve danışmanlık hizmeti sağlanmasına ilişkin verilen iznin kapsamı, küresel işlem bankacılığı ürün ve hizmetlerini de içerecek şekilde genişletildi.

MUFG Bank Group bünyesinde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşların Türkiye'ye yönelik faaliyetleri ise bu izinden hariç tutuldu.

Öte yandan MUFG Bank Turkey'in, kredi ve küresel işlem bankacılığı ürün ve hizmetlerine ilişkin "idari ve operasyonel konularda iletişim desteği başlığı" altında MUFG Bank Group'a destek ve danışmanlık hizmetleri sunmasına izin verildi.

İdari ve operasyonel konularda iletişim desteği başlığı altındaki görevlerde şunlar bulunuyor:

"Belgelerin paylaşımı, bilgi ve belgelerin talep üzerine toplanması, incelenmesi ve paylaşılması, mevcut olduğu durumlarda talep ve yetkilendirme üzerine teminatların toplanması, kontrol edilmesi ve nakde çevrilmesi, operasyonel süreçler, yerel mevzuat, uyum, vergi ve hukuk ile ilgili konular ve müşterini tanı süreçleri, müşteri ile MUFG Bank Group arasındaki iletişimde Türkçe dil ve çeviri desteği sunulması, sınırlı ilişki desteği sağlamak üzere müşteriler ve MUFG Bank Group arasında, yüz yüze ve telekonferans yöntemleriyle gerçekleştirilecek toplantılara katılınması, müşteriler ve MUFG Bank Group arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla düzenlenecek olan toplantılar veya çağrılara ilişkin tarihi belirlemek ve tutanak dahil olmak üzere idari işlemlerin yerine getirilmesi hizmetleri ile MUFG Bank Group ürünlerinin Banka tarafından pazarlanmasına yol açacak şekilde sunulmaması kaydıyla, müşterilerin ve MUFG Bank Group'un işleme yönelik fiyat ve vadeyle ilgili olarak birbirlerinin beklentileri, niyetleri, tercihleri hakkında bilgilendirilmesi hizmetleri."

Bankanın ayrıca, MUFG Securities EMEA Plc'ye idari ve operasyonel konularda iletişim desteği sağlamasına da izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu