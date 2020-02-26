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BDDK, Metal Varlık Yönetim'inin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Metal Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

26.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:20
BDDK, Metal Varlık Yönetim'inin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Metal Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

BDDK'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Metal Varlık Yönetim'in faaliyet izninin, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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