BDDK'dan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik uyarı - Haberler Ekonomi
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BDDK'dan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik uyarı

BDDK'dan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları...

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır" denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 'Kredilerin Amacına Uygun Kullandırımı' hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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