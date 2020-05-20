BDDK, iki Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşunu TL işlemler sınırlamasından muaf tuttu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu olan Euroclear Bank ve

Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5 Mayıs 2020

tarihli ve 9010 sayılı kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü

koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş

niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere yurt dışında

yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL

kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile

sınırlandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası

işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20 Mayıs 2020 tarihli ve

9031 sayılı Kurul kararı ile sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi

Saklama Kuruluşları(YMSK) arasından BDDK tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu karara istinaden BDDK tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan Kurulun 9031 sayılı kararı ile aynı zamanda, bankaların, Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri

kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri

kapsamında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL

cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere, KKTC Merkez Bankası (KKTCMB) ve KKTC

Kalkınma Bankası AŞ ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz

konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA