BDDK, Haliç Finansal Kiralama'nın faaliyet iznini iptal etti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Haliç Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verildi.
09.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:11
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Haliç Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verildi.
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Haliç Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.
Söz konusu karar Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.
Kaynak: AA